Rinnovo Vlahovic Juve | intorno al serbo è tornata a circolare aria frizzantina! Il retroscena dalla Continassa
Dopo settimane di voci, il rinnovo di Vlahovic con la Juventus si fa sempre più vicino, alimentando l’attenzione dei tifosi. La società ha iniziato a lavorare intensamente per trovare un accordo, anche grazie alle recenti dichiarazioni del giocatore, che ha espresso il desiderio di restare a Torino. Intanto, i dirigenti bianconeri continuano a monitorare da vicino le trattative, consapevoli del ruolo centrale del serbo in progetto di squadra.
Rinnovo Vlahovic Juve, clima elettrico attorno al bomber ma per Spalletti la sua permanenza è decisiva per pianificare il futuro bianconero. Se fino a qualche settimana fa la questione sembrava avvolta in una nebbia fitta e impenetrabile, negli ultimi giorni qualcosa sembra essere cambiato nei corridoi della Continassa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, attorno al prolungamento di contratto di Dusan Vlahovic è tornata a circolare un' aria frizzantina, una percezione di movimento che riaccende le speranze dei tifosi. È bene precisare che, al momento, non ci sono novità sostanziali o firme imminenti pronte per essere annunciate: le parti restano sulle loro posizioni e la trattativa conserva tutta la sua complessità economica.
