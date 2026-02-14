Dopo settimane di voci, il rinnovo di Vlahovic con la Juventus si fa sempre più vicino, alimentando l’attenzione dei tifosi. La società ha iniziato a lavorare intensamente per trovare un accordo, anche grazie alle recenti dichiarazioni del giocatore, che ha espresso il desiderio di restare a Torino. Intanto, i dirigenti bianconeri continuano a monitorare da vicino le trattative, consapevoli del ruolo centrale del serbo in progetto di squadra.

Rinnovo Vlahovic Juve, clima elettrico attorno al bomber ma per Spalletti la sua permanenza è decisiva per pianificare il futuro bianconero. Se fino a qualche settimana fa la questione sembrava avvolta in una nebbia fitta e impenetrabile, negli ultimi giorni qualcosa sembra essere cambiato nei corridoi della Continassa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, attorno al prolungamento di contratto di Dusan Vlahovic è tornata a circolare un’ aria frizzantina, una percezione di movimento che riaccende le speranze dei tifosi. È bene precisare che, al momento, non ci sono novità sostanziali o firme imminenti pronte per essere annunciate: le parti restano sulle loro posizioni e la trattativa conserva tutta la sua complessità economica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Rinnovo Vlahovic Juve: intorno al serbo è tornata a circolare aria frizzantina! Il retroscena dalla Continassa

