Rinasce il quartiere Darsena La passerella ultimo tassello | Un’opera che unisce la città

La nuova passerella ciclopedonale tra via Darsena e via Rampari san Paolo è stata inaugurata ieri mattina, dopo mesi di lavori, innescando un rinnovato collegamento tra le due zone del quartiere. La realizzazione di questa passerella nasce dalla richiesta dei residenti di rendere più sicuro e semplice il percorso tra le parti della zona, spesso trafficata e poco accessibile. Ora i pedoni e le biciclette possono attraversare senza rischi, favorendo gli spostamenti quotidiani e il collegamento con il centro città.

È stata ufficialmente inaugurata ieri mattina una nuova passerella ciclopedonale, che unisce via Darsena a via Rampari san Paolo. L'opera rappresenta l'ultimo, fondamentale tassello del progetto 'Assi di connessione urbana', parte integrante della vasta rigenerazione che sta trasformando il volto del quartiere Darsena. Alla cerimonia del taglio del nastro, è intervenuto il vicesindaco Alessandro Balboni, dichiarando: " Ricorderete alcuni anni fa il degrado di questo angolo di città, ma con questo progetto vogliamo dimostrare ai cittadini quanto in realtà la zona Darsena sia diventata vivibile, verde e riqualificata.