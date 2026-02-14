Rimini protagonista di Pescare Show 2026 | casting biodiversità e tecniche innovative per appassionati ed esperti

Rimini ospita Pescare Show 2026, evento che attira appassionati e professionisti della pesca sportiva perché presenta le ultime tecniche, mette in mostra la biodiversità e coinvolge anche il pubblico con casting e dimostrazioni pratiche. Durante il weekend, la città si riempie di stand, competizioni e workshop, offrendo un’occasione unica per scoprire novità e tendenze del settore. La manifestazione si svolge in un ambiente vivace e ricco di energia, con molte attività pensate per coinvolgere anche i più esperti.

