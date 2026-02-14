Rimini protagonista di Pescare Show 2026 | casting biodiversità e tecniche innovative per appassionati ed esperti

Rimini ospita Pescare Show 2026, evento che attira appassionati e professionisti della pesca sportiva perché presenta le ultime tecniche, mette in mostra la biodiversità e coinvolge anche il pubblico con casting e dimostrazioni pratiche. Durante il weekend, la città si riempie di stand, competizioni e workshop, offrendo un’occasione unica per scoprire novità e tendenze del settore. La manifestazione si svolge in un ambiente vivace e ricco di energia, con molte attività pensate per coinvolgere anche i più esperti.

Pescare Show a Rimini: un weekend tra innovazione, agonismo e l’impegno per un futuro sostenibile. Rimini si è trasformata nel cuore pulsante della pesca sportiva e della nautica da diporto questo fine settimana, ospitando la seconda giornata di Pescare Show 2026. L’evento, conclusosi domenica 15 febbraio, ha attirato un vasto pubblico di appassionati, esperti e aziende del settore, consolidando la sua posizione come punto di riferimento nazionale e internazionale per chi vive e lavora nel mondo della pesca. Maestri internazionali e tecniche all’avanguardia nelle Casting Pool. Le Casting Pool di Pescare Show hanno offerto un vero e proprio spettacolo tecnico, con dimostrazioni di alto livello da parte di campioni del mondo di Fly Casting.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Pescare Show 2026: Rimini capitale pesca sportiva

La città di Rimini si prepara ad accogliere ancora una volta Pescare Show, la fiera dedicata alla pesca sportiva.

Pescare Show 2026 cresce e raddoppia: oltre 160 brand in fiera a Rimini

A Rimini, la Pescare Show 2026 si prepara a raddoppiare.

