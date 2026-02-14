Riecco Bove | in campo negli ultimi minuti di Preston-Watford

Davide Bove è tornato in campo durante gli ultimi minuti della partita tra Preston e Watford, dopo un lungo periodo di inattività. L’ex centrocampista di Fiorentina e Roma ha finalmente ripreso a giocare, 14 mesi dopo aver vissuto un arresto cardiaco in campo. Questa esperienza ha segnato una svolta nella sua carriera e nella sua vita.

Quattrocentoquaranta giorni dopo, è iniziata la seconda vita in campo di Edoardo Bove. L'ex centrocampista di Roma e Fiorentina, vittima il 1 dicembre 2024 di un arresto cardiaco durante la partita tra viola e Inter, è entrato all'86' della sfida di Championship tra Preston North End e Watford, riprovando l'emozione di essere ufficialmente un calciatore. Undici i minuti complessivi (quattro regolamentari più sette di recupero) trascorsi sul prato del "Deepdale" da parte dell'italiano con la maglia numero 15 che, visibilmente emozionato, a fine gara ha poi abbracciato la compagna Martina, presente in tribuna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

