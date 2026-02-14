Richiedente asilo arrestato a Latina brutale aggressione a un tabaccaio | un anello distintivo lo incastra

Un cittadino algerino è stato arrestato a Latina dopo aver rapinato e picchiato un tabaccaio, un episodio in cui un anello distintivo ha permesso di identificarlo. Gli investigatori hanno scoperto che l’uomo aveva colpito con violenza il negoziante, portando via una somma di denaro. Un dettaglio personale, come l’anello, ha aiutato la polizia a catturarlo.

Eseguito un fermo per rapina aggravata a Latina. Un cittadino algerino, classe 1994, è stato individuato e sottoposto a fermo poiché gravemente indiziato di aver aggredito e derubato un tabaccaio nei giorni scorsi. L’uomo, privo di documenti e senza domicilio stabile, è stato rintracciato nel pomeriggio dagli agenti della Squadra Mobile e condotto in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini e la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha preso avvio dopo la denuncia presentata dalla vittima, un tabaccaio di Latina. 🔗 Leggi su Virgilio.it

