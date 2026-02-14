Ribaltone Conte la decisione di DeLa | lo manda via per davvero

De Laurentiis ha deciso di licenziare ufficialmente Conte, dopo le recenti sconfitte che hanno messo in crisi il Napoli. La decisione arriva in un momento difficile, con il club che fatica a ottenere punti e la stagione che si fa complicata. Il presidente azzurro ha incontrato lo staff tecnico e ha comunicato la sua scelta di cambiare guida, puntando a una svolta immediata.

Napoli in crisi di risultati, Conte sotto pressione e De Laurentiis pronto al ribaltone: il club azzurro cambia strategia per ripartire. Il Napoli attraversa uno dei momenti più delicati della sua stagione. I risultati non arrivano con la continuità sperata e, infatti, l'ambiente si è fatto improvvisamente più pesante. Antonio Conte è finito nell'occhio del ciclone, tra critiche, analisi tattiche e qualche malumore che serpeggia tra i tifosi. Quando le vittorie tardano, si sa, l'allenatore è sempre il primo a essere messo sotto la lente d'ingrandimento. Però la realtà, senza ombra di dubbio, è spesso più complessa di quanto sembri.