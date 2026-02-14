Reti viarie rurali Errico | Subito fondi per i Comuni esclusi

Il consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Errico, ha denunciato che molti Comuni rurali in Campania non hanno ancora ricevuto i fondi necessari per le strade, a causa di una graduatoria che li ha esclusi. La mancanza di risorse impedisce ai piccoli paesi di migliorare le vie di accesso e garantire servizi essenziali ai cittadini. Errico chiede di sbloccare subito i finanziamenti per questi Comuni, evidenziando la necessità di intervenire senza ulteriori ritardi. La questione riguarda soprattutto le zone più isolate, dove le strade sono spesso impraticabili.

"La pubblicazione della graduatoria rappresenta un passaggio importante per i nostri territori rurali – dichiara Errico –. Le risorse stanziate, pari a 29.693.969,88 euro, consentiranno di finanziare 60 interventi in altrettanti Comuni della Campania, contribuendo al miglioramento della viabilità a servizio delle imprese agricole e delle comunità locali. Tuttavia – prosegue – alla luce delle numerose criticità che interessano la rete viaria rurale, spesso in condizioni fatiscenti, è necessario procedere con urgenza allo scorrimento della graduatoria e allo sblocco degli ulteriori fondi disponibili, così da garantire il finanziamento di un numero maggiore di interventi.