Restaurato il Santo Barbuto del Duomo

La statua del “Santo barbuto con libro” del Duomo di Milano è stata restaurata, permettendo ai visitatori di apprezzarla di nuovo. La scultura, situata in piazzale Cadorna, era stata danneggiata nel tempo e ora mostra i dettagli restaurati grazie a un intervento recente. Da ieri, chi passa in zona può osservare con occhi diversi questa figura religiosa, che rappresenta un elemento importante della cattedrale.

Da ieri pendolari, viaggiatori o semplici passanti che si troveranno in piazzale Cadorna potranno ammirare un "pezzo" del Duomo: la statua del " Santo barbuto con libro ". La scultura, risalente alla metà del XV secolo, è infatti esposta presso la sede di Fnm, all'ingresso dello scalo di Cadorna, dopo il restauro finanziato da Ferrovie Nord nell'ambito del progetto " Adotta una statua ", promosso dalla Veneranda Fabbrica del Duomo. La nuova scultura ha preso il posto della precedente statua ottocentesca di "San Abdon", che è rimasta visibile al pubblico a partire da giugno 2022, quando Fnm ha aderito al progetto della Veneranda Fabbrica del Duomo.