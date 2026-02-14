Replica La Promessa in streaming puntata 14 febbraio 2026 | Video Mediaset

Oggi, sabato 14 febbraio 2026, su Mediaset viene trasmessa una nuova puntata di La Promessa. Adriano trascorre del tempo con Catalina e i gemelli, e lei gli rivela che lui è il padre dei bambini. La scena si svolge in un momento di grande emozione, sotto gli occhi dei familiari presenti.

Nuovo appuntamento oggi – sabato 14 febbraio 2026 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Adriano passa del tempo con Catalina e i gemelli, e lei gli confessa che è lui il padre. Manuel conosce finalmente i suoi nipoti sebbene provi tristezza per il ricordo di Jana. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui.