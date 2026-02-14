Replica La Promessa in streaming puntata 13 febbraio 2026 | Video Mediaset

Oggi, venerdì 13 febbraio 2026, su Mediaset va in onda una nuova puntata di La Promessa, la soap spagnola. Manuel decide di confessare ad Adriano di essere il padre dei suoi figli, ma gli chiede di non rivelarlo a Catalina. La scena si svolge in un momento di tensione tra i due uomini, con Manuel che si mostra deciso a mantenere il segreto.

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 13 febbraio 2026 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Manuel rivela ad Adriano che è il padre dei bambini ma gli chiede di non dirlo a Catalina. Il dottor Ferrer addormenta Catalina per eseguire il cesareo, assistito da Maria. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Oggi, martedì 13 gennaio 2026, torna in streaming su Mediaset una nuova puntata di La Promessa.

