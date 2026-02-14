Renato Zero e la ‘formula magica’ per vivere e amare sul palco

Renato Zero ha spiegato che, in un periodo difficile, il segreto per sopravvivere e amare sul palco è non chiudersi mai agli altri. Durante un’intervista, ha raccontato come mantenere un atteggiamento aperto gli abbia permesso di creare rapporti sinceri con il pubblico, anche nei momenti più complicati. Zero ha aggiunto che questa mentalità gli ha dato forza e ha citato un episodio recente in cui ha incontrato un giovane fan in difficoltà e gli ha dedicato qualche minuto di ascolto.

(Adnkronos) – "La formula magica in questo tempo miserabile è non rifiutare mai nessuno e non essere da nessuno mai rifiutati. Porto in questo spettacolo un repertorio dell'umanità nella sua splendida essenza: quando scopri nello sguardo dell'altro tuo fratello, capisci che hai vinto". Così Renato Zero apre la sua riflessione sull'esistenza, rivolgendosi direttamente ai fan, che lo ascoltano in un silenzio rispettoso, sospeso tra meraviglia e commozione, consapevoli che il concerto a venire non sarà solo un evento musicale, ma un'indagine poetica, filosofica e civile sul senso della vita, sulla responsabilità individuale e collettiva, sul tempo e sulle relazioni umane.