Reggio Calabria quanti progetti finanziati dal CentroDestra sono rimasti incompleti?

Reggio Calabria, l’ex assessore Morisani accusa il centrodestra di aver lasciato incompleti numerosi progetti finanziati negli ultimi dieci anni. La città si trova ad affrontare una lunga lista di cantieri abbandonati, alcuni dei quali sono rimasti fermi da diversi mesi, come nel caso della riqualificazione di piazza Garibaldi, iniziata nel 2015 e mai conclusa.

Reggio Calabria, un decennio di cantieri aperti: l’ex assessore Morisani accusa il centrodestra. Reggio Calabria si confronta con un pesante bilancio di progetti infrastrutturali e urbanistici incompiuti, finanziati durante l’era del centrodestra ma mai portati a termine. L’amara constatazione arriva dall’ex Assessore ai Lavori Pubblici, Pasquale Morisani, che denuncia una stagnazione politica che ha compromesso lo sviluppo della città e la fiducia dei cittadini. Un’eredità di promesse non mantenute. L’analisi di Morisani dipinge un quadro preoccupante dello stato delle infrastrutture a Reggio Calabria, evidenziando come opportunità significative per la crescita e la modernizzazione siano state sprecate negli ultimi dieci anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

Reggio Calabria mette in cantiere un nuovo piano urbano.

