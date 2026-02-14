Reggio Calabria bufera sulle multe ai medici di base

A Reggio Calabria, i medici di base si trovano sotto inchiesta perché hanno scritto troppe prescrizioni, rischiando multe fino a 10.000 euro. La decisione arriva dopo controlli approfonditi sulle loro pratiche, che hanno portato a sospetti di abusi. Le autorità hanno già notificato alcune sanzioni e avviato verifiche più dettagliate sulle cartelle cliniche. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i pazienti e nel settore sanitario locale.

Reggio Calabria, medici sotto inchiesta per prescrizioni: multe fino a 10mila euro e una sanità a rischio. Una bufera giudiziaria e amministrativa si abbatte sui medici di base della provincia di Reggio Calabria, con circa 300 professionisti contestati dall'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) per presunte prescrizioni inappropriate. Le sanzioni possono arrivare fino a 10.000 euro, scatenando proteste e sollevando interrogativi sulla gestione della sanità pubblica in una regione già fragile. Il caso, emerso a metà febbraio 2026, mette a rischio il rapporto tra medici e amministrazione e riaccende il dibattito sulla libertà professionale e il diritto alla cura. L'Usb sanità Calabria ha notificato ufficialmente all'Asp di Reggio Calabria una diffida riguardante le sanzioni ai medici di medicina generale. Contestazioni per prescrizioni inappropriate, protesta medici in Calabria(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 14 FEB - Monta la protesta dei medici di base per le sanzioni e i richiami delle Azienda sanitarie provinciali calabresi in merito a prescrizioni inappropriate o eccedenti ...