Reggiana | con cinque gare oggi si apre la 25ª giornata Per Empoli già venduti 520 biglietti

La Reggiana ha annunciato cinque partite in programma oggi, segnando l’inizio della 25ª giornata di campionato. Nel frattempo, i tifosi dell’Empoli hanno già acquistato 520 biglietti per la prossima partita, dimostrando grande entusiasmo. Dopo le sfide di metà settimana, il calcio torna con tre incontri alle 15, tra cui Modena contro Carrarese, Palermo contro Entella e Sampdoria contro Padova.

Dopo il turno infrasettimanale, la 25ª giornata si aprirà oggi alle 15 con tre sfide: Modena-Carrarese, Palermo-Entella e Sampdoria-Padova. La Reggiana guarderà con particolare interesse al match della ‘Favorita’, con i liguri che sono davanti ai granata di un solo punto, ma anche a quello di ‘Marassi’, visto che i blucerchiati sono a +2 e i veneti a +5. Il programma proseguirà alle 17,15 con Catanzaro-Mantova e alle 19,30 con Cesena-Venezia. Domani alle 15 invece ci saranno Bari-Sudtirol, Monza-Juve Stabia e Spezia-Frosinone. Dalle 17,15 Empoli-Reggiana (a ieri sera erano oltre 520 i reggiani titolari di biglietto, la prevendita chiude stasera) e poi alle 19,30 l’incontro tra Avellino e Pescara il turno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Oggi è l'ultimo giorno di prevendita per la partita Forlì-Arezzo, in programma domani alle 17.

