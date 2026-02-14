Referendum | Varchi ' parole Barbera emblematiche Gratteri indecente'

L'ex presidente della Corte costituzionale Augusto Barbera ha criticato aspramente le dichiarazioni di Gratteri, definendole “ai limiti dell'eversione”. La sua presa di posizione arriva dopo che il pubblico ministero aveva espresso opinioni forti sul referendum, attirando così l'attenzione su quanto si sta discutendo nei circoli politici e legali italiani. Barbera ha definito le parole di Gratteri “un esempio di linguaggio inaccettabile”, sottolineando la sua preoccupazione per il tono utilizzato.

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "È emblematico che l'ex presidente della Corte costituzionale nonché storico esponente del Partito comunista italiano, Augusto Barbera, definisca 'ai limiti dell'eversione' le parole di Gratteri. Che provi a spaccare l'Italia un qualunque politico dell'opposizione in cerca di visibilità lo possiamo pure comprendere ma che lo faccia un procuratore della Repubblica con la storia di Gratteri pretendendo di essere detentore della verità assoluta rappresenta una indecenza gravissima e inaccettabile". Lo afferma Carolina Varchi, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Giustizia della Camera.