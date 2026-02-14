Pisa, 14 febbraio 2026 - Nasce anche a Pisa il comitato per il Sì al referendum. Si chiama " Cittadini per il Sì - Cambiamo inSIeme " ed è operativo da oggi con la presidenza della consigliera comunale Elisabetta Mazzarri. Il comitato si propone di promuovere informazione sul referendum e sui temi legati alla riforma della magistratura. "Il referendum è uno degli strumenti più alti della democrazia attiva. È il momento in cui i cittadini possono incidere direttamente sul futuro del Paese, senza mediazioni. Per questo è essenziale che il voto sia consapevole, informato e libero da letture strumentali", dichiara Mazzarri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Referendum, nasce a Pisa il comitato “Cittadini per il Sì - Cambiamo inSIeme”

Il 8 gennaio 2026 a Roma è stato costituito il “Comitato di cattolici per un giusto sì”, un organismo che sostiene il sì alla riforma sulla giustizia approvata dal Parlamento.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.