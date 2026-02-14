Referendum | Mancini Fdi ' a Landini ricordiamo livello leader sindacali passato'

Il leader di Fdi Mancini ha criticato Landini, ricordandogli il livello di alcuni ex leader sindacali, dopo aver assistito alle sue recenti dichiarazioni. Mancini ha sottolineato come Landini, invece di concentrarsi sui problemi attuali, si dedichi a commenti inutili, proprio mentre si avvicina il referendum. La tensione tra i due si è accesa dopo le recenti esternazioni del leader sindacale, che ha parlato pubblicamente di questioni politiche senza essere stato sollecitato.

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "La cosa stupefacente di certa sinistra è la capacità di sparare giudizi a destra e manca incuranti del fatto che nessuno glieli chieda. Per chiudere la settimana mancava solo il prode Landini che, alla presentazione del suo libro, se ne esce con un 'Berlusconi era un signore rispetto a chi oggi ci governa'. Ancora una volta il vuoto di idee politiche degne di tal nome, maldestramente coperto con il consueto attacco alle persone. Evitiamo di metterci al suo livello; altrimenti basterebbe ricordargli che oggi, al suo cospetto, i lavoratori e i cittadini provano nostalgia per Luciano Lama, Bruno Trentin, Giorgio Benvenuto, Bruno Storti, Pierre Carniti e Franco Marini".