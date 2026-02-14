Referendum l’avvocato Coppi spiega il suo No | La separazione delle carriere non cambia nulla Ai miei colleghi chiedo | quali vantaggi porterà?

L’avvocato Coppi ha detto no al referendum sulla separazione delle carriere, perché non vede miglioramenti concreti. Nei suoi studi, si chiede quali benefici possano arrivare ai professionisti del settore. Da tempo, aspetta una risposta chiara, soprattutto dai colleghi, sui reali vantaggi di questa riforma.

“Ancora aspetto una dimostrazione, soprattutto dai miei colleghi, di quali vantaggi deriveranno da questa separazione. Vorrei che mi si dicesse “uno, due, tre, quattro”, come conseguenze dirette. Io ormai ho una lunga carriera alle spalle, di delusioni ne ho incamerate tante, ma mai una volta sono entrato in aula pensando che il giudice avrebbe dato ragione a tutti i costi al pubblico ministero. E non credo che la separazione delle carriere cambierà le cose”. Franco Coppi, il “principe” dei penalisti italiani, difensore tra gli altri di Silvio Berlusconi e Giulio Andreotti, torna a esprimere in pubblico la sua contrarierà alla riforma Nordio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Coppi ha criticato la riforma del referendum, affermando che la separazione delle carriere non garantisce una sentenza più equa.

