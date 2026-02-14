Referendum il comitato per il No a Pontenure e Lugagnano

Il comitato per il “No” ha organizzato un’assemblea a Pontenure e Lugagnano, dopo aver raccolto molte firme contro la riforma della giustizia. La decisione di coinvolgere questi paesi deriva dalle numerose richieste dei cittadini, che vogliono capire meglio i rischi della proposta. La partecipazione è stata numerosa, con residenti che hanno posto domande e espresso le proprie opinioni. Nei prossimi giorni, il gruppo continuerà a incontrare gli abitanti per discutere di più sul tema.

Referendum Giustizia, il pm Colonna e la giudice Farini a Pontenure il 19 febbraio per il "No"; il 20 a Lugagnano Gazzola, Cucchetti e Copelli Prosegue nel territorio piacentino il ciclo di iniziative pubbliche dedicate al referendum sulla giustizia. Due appuntamenti aperti alla cittadinanza metteranno a confronto magistrati, avvocati, operatori della giustizia e rappresentanti del mondo associativo con l'obiettivo di approfondire contenuti e conseguenze della riforma. Il primo incontro si terrà giovedì 19 febbraio alle ore 21 a Pontenure, presso la Biblioteca Villa Raggio. Interverranno il sostituto procuratore della Repubblica di Piacenza Antonio Colonna, la giudice del Tribunale di Piacenza Isabella Farini e l'avvocato del Foro di Piacenza Boris Infantino.