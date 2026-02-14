Referendum | Concia ' scioccata da Gratteri impensabile giudici partito contro legge Camere'

Anna Paola Concia, ex parlamentare del Pd e sostenitrice del Sì nel referendum, si dice sorpresa dalle dichiarazioni di Nicola Gratteri. La causa di questa reazione è legata alle sue affermazioni considerate inaspettate, che hanno attirato l’attenzione anche di alcuni sostenitori del cambiamento. Concia ha spiegato di aver letto con stupore le parole del procuratore, che ha criticato duramente alcuni giudici coinvolti nel dibattito sul voto.

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - Anna Paola Concia, ex parlamentare del Pd e ora impegnata nella campagna referendaria per il Sì, si definisce "scioccata" dalle affermazioni del procuratore Nicola Gratteri. "Vedo da parte sua -afferma in un'intervista a 'La Stampa'- un senso di impunità totale, si sente libero di insultare chi vuole. Ha i suoi programmi televisivi amici, dove non lo contraddicono. Qui in Germania, dove vivo, i giudici non sono star della tv, anzi non possono proprio andarci. Ed è molto meglio così". "Erano dieci anni -aggiunge- che non partecipavo attivamente al dibattito politico, non mi aspettavo un clima così brutto.