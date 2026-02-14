reda arriva una navetta per fare la spesa

Una navetta gratuita arriva a Reda per portare i residenti al supermercato. Il Conad City di corso Garibaldi a Faenza ha avviato il servizio per facilitare le persone di Reda a fare la spesa senza usare l’auto. La navetta partirà ogni giorno dalla piazza principale del paese, offrendo un modo semplice e rapido per raggiungere il negozio nel centro cittadino.

Una navetta gratuita per raggiungere il supermercato. È l’iniziativa del Conad City di corso Garibaldi a Faenza, ideata per offrire ai residenti di Reda la possibilità di raggiungere agevolmente il punto vendita che si trova in centro città e consentire loro di provvedere alla spesa alimentare. Dal 15 novembre scorso infatti il minimarket presente nella frazione, dopo 30 anni di attività, ha chiuso i battenti e i residenti di Reda, con riferimento anche ai territori limitrofi di Albereto, Saldino e San Barnaba, avevano scritto una lettera per evidenziare le criticità legate alla mancanza di un servizio di trasporto pubblico dalla frazione alla città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

