Red la voce | Ci mettiamo il cuore

Fabio Red Rosso, noto come Red, ha creato il progetto Canto Libero dopo aver deciso di mettere tutto se stesso nel suo lavoro. La sua passione si traduce in una musica che vuole coinvolgere il pubblico fin dal primo ascolto. La produzione, affidata alla Good Vibrations Entertainment, mira a portare questa energia sul palco e nei locali. Giovanni Vianelli guida la direzione artistica, contribuendo a definire il suono e lo stile del progetto.

Canto Libero nasce da un’idea di Fabio Red Rosso e la direzione di Giovanni Vianelli, con la produzione della Good Vibrations Entertainment. "Dopo aver studiato molto la sua musica, Battisti mi ha sorpreso ancor di più – spiega il frontman Fabio Red Rosso –. Secondo me, è stato il più grande artista che abbia mai attraversato il panorama musicale italiano. Quando sono sul palco, ho grande rispetto per quel che faccio nei suoi confronti e spero sempre di farlo al meglio. Di certo ci metto tutto me stesso e spero di trasmetterlo al pubblico. Il nostro è uno spettacolo studiato nei minimi dettagli, nulla è lasciato al caso, arrangiamenti curatissimi, dinamiche e scenografie, videoproiezioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

