Rebbio dimenticata | marciapiede che scompare tra sterpaglie topi e bisce vicino alle scuole

Una segnalazione denuncia che il marciapiede di via Grilloni a Rebbio, Como, è scomparso tra erbacce alte e sterpaglie, con topi e bisce che si aggirano nelle vicinanze delle scuole. La zona, da molto tempo trascurata, presenta tratti di strada senza pavimentazione e un’area verde lasciata all’incuria, diventata un rifugio per animali indesiderati. Un residente ha notato che il percorso pedonale è quasi invisibile e pericoloso, soprattutto per i bambini che frequentano le scuole vicine.

Una segnalazione dura e circostanziata arriva da Rebbio, a Como: in via Grilloni mancano tratti di marciapiede e un'area verde è da tempo in stato di abbandono, con sterpaglie altissime e la presenza di animali infestanti, a pochi metri da scuole e parco. "Invio questo messaggio per segnalare la mancanza di continuità del marciapiede in via Grilloni, all'altezza di circa il civico 32, e la situazione di degrado della porzione di terreno visibile in foto". A scrivere è Alessia, residente nel quartiere Rebbio, che descrive una situazione che va avanti da tempo. "Le sterpacce in inverno e l'erba in estate hanno raggiunto anche più di un metro e mezzo di altezza, senza parlare di topi e serpenti che infestano l'area".