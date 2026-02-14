Re Carlo un dipendente si suicida | Era devastato

Re Carlo si trova di nuovo al centro di una tragedia: Christopher John Eadie, noto pittore e decoratore che aveva collaborato con la famiglia reale per più di tre decenni, si è tolto la vita. La causa sembra essere una profonda sofferenza personale che l’uomo non è riuscito a gestire. Secondo le testimonianze, Eadie avrebbe lasciato un messaggio in cui esprimeva il suo stato d’animo devastato, sottolineando quanto fosse difficile affrontare la fine della sua carriera e i problemi di salute.

Ennesima batosta per Re Carlo. Christopher John Eadie, pittore e decoratore che ha lavorato per la royal family per oltre trent’anni, si è suicidato. Un artigiano stimato, una reputazione costruita sul rigore e sulla discrezione, la cui vita è finita in tragedia. Il 63enne è stato trovato morto il 10 ottobre 2025 nel giardino della sua casa. L’autopsia ha confermato che la causa della morte è stata l’impiccagione. Perché il dipendente di Re Carlo si è suicidato. Christopher Eadie aveva lavorato prima per la Regina Elisabetta e poi per Re Carlo. Secondo le testimonianze della moglie Joanna e dal fratello Mark, era un perfezionista scrupoloso, orgoglioso del proprio legame con la Casa Reale e geloso della riservatezza richiesta dal suo incarico. 🔗 Leggi su Dilei.it

