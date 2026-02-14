Rai violati gli orari comunicati per la prima serata | il richiamo di Agcom

Rai ha trasmesso la prima serata oltre gli orari stabiliti, causando scontento tra gli spettatori e attirando l’attenzione dell’Agcom. La causa principale è stata una sovrapposizione di programmazione che ha ritardato l’inizio delle trasmissioni, lasciando molti utenti in attesa davanti alla tv. Un esempio concreto si è verificato mercoledì sera, quando il palinsesto ufficiale prevedeva l’inizio alle 21, ma lo spettacolo è partito con quasi venti minuti di ritardo.

Quante volte ci siamo seduti sul divano, telecomando alla mano, pronti a goderci la nostra fiction preferita o lo show del momento, solo per ritrovarci a fissare lo schermo in attesa di un inizio che sembrava non arrivare mai? Quello che per molti telespettatori è diventato un frustrante appuntamento quotidiano è finito ora sotto la lente d'ingrandimento dell' Agcom. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha infatti sollevato un cartellino giallo formale nei confronti della Rai, richiamando la tv di Stato al rigoroso rispetto degli orari di programmazione dichiarati. Il provvedimento nasce da un'esigenza di tutela verso l'utente, troppo spesso "vittima" di strategie di palinsesto che dilatano a dismisura i tempi di attesa tra il telegiornale e la prima serata.