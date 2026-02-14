Ragazzini truffatori Scoperti e denunciati

Da lanazione.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due adolescenti sono stati scoperti e denunciati dopo aver truffato un’anziana in via Roma, fingendosi parenti in difficoltà. I ragazzi, poco più che minorenni, avevano chiamato la donna chiedendo aiuto per un’emergenza improvvisa, riuscendo così a farsi consegnare denaro contante. La polizia ha fermato i due giovani mentre tentavano di allontanarsi con il bottino, che ammontava a circa 500 euro.

Ancora una truffa ai danni di una persona anziana, raggirata con il noto stratagemma della falsa emergenza familiare. È accaduto a Marsciano dove due giovani di 17 e 18 anni hanno contattato al telefono la vittima, una donna di 70 anni, comunicandole falsamente l’arresto del marito per una presunta rapina. Si sono qualificati come operatori delle forze dell’ordine e la donna, in forte stato di agitazione, è stata persuasa a consegnare tutto l’oro in suo possesso, circa 200 grammi, ai due che, poco dopo, si sono presentati presso la sua abitazione. Informati dell’accaduto, i carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini riuscendo in brevissimo tempo, grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza del comune, a individuare il veicolo utilizzato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

ragazzini truffatori scoperti e denunciati

© Lanazione.it - Ragazzini truffatori. Scoperti e denunciati

Si fingono finanzieri per rubare soldi e gioielli, scoperti e denunciati tre truffatori

I carabinieri di Calatabiano hanno individuato e denunciato tre persone responsabili di una truffa ai danni di una giovane donna e del padre, residenti nel comune.

Si fingono finanzieri per rubare soldi e gioielli, scoperti e denuciati tre truffatori

I carabinieri di Calatabiano hanno individuato e denunciato tre persone responsabili di una truffa ai danni di una giovane donna e di suo padre.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Somali Fraud Scam In The USA United States

Video Somali Fraud Scam In The USA United States

Argomenti discussi: Ragazzini truffatori. Scoperti e denunciati.

ragazzini truffatori scoperti eRagazzini truffatori. Scoperti e denunciatiMarsciano: 17 e 18 anni hanno raggirato una donna portandole via dell’oro. I carabinieri li hanno subito identificati e rintracciati. Restituita la refurtiva. lanazione.it