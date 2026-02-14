ragazzini truffatori scoperti e denunciati

Due adolescenti sono stati scoperti e denunciati dopo aver truffato un’anziana in via Roma, fingendosi parenti in difficoltà. I ragazzi, poco più che minorenni, avevano chiamato la donna chiedendo aiuto per un’emergenza improvvisa, riuscendo così a farsi consegnare denaro contante. La polizia ha fermato i due giovani mentre tentavano di allontanarsi con il bottino, che ammontava a circa 500 euro.

Ancora una truffa ai danni di una persona anziana, raggirata con il noto stratagemma della falsa emergenza familiare. È accaduto a Marsciano dove due giovani di 17 e 18 anni hanno contattato al telefono la vittima, una donna di 70 anni, comunicandole falsamente l’arresto del marito per una presunta rapina. Si sono qualificati come operatori delle forze dell’ordine e la donna, in forte stato di agitazione, è stata persuasa a consegnare tutto l’oro in suo possesso, circa 200 grammi, ai due che, poco dopo, si sono presentati presso la sua abitazione. Informati dell’accaduto, i carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini riuscendo in brevissimo tempo, grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza del comune, a individuare il veicolo utilizzato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

I carabinieri di Calatabiano hanno individuato e denunciato tre persone responsabili di una truffa ai danni di una giovane donna e del padre, residenti nel comune.

