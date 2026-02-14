Raf al via il tour Infinito – Estate 2026 | le date

Raf ha annunciato l’avvio del suo tour “Infinito – Estate 2026”, portando i suoi concerti in diverse città italiane. La scelta di partire questa estate permette ai fan di ascoltare dal vivo le sue nuove canzoni e i successi più amati. Raf ha già programmato date in diverse location, tra cui Milano e Roma, per incontrare il pubblico e condividere musica e emozioni.

MILANO – Parte il countdown per la 76° edizione del Festival di Sanremo, che vedrà protagonista tra i big in gara Raf con il brano “Ora e per sempre”, scritto insieme al figlio Samuele Riefoli. Nel frattempo l’artista guarda alla prossima estate, con la voglia di riabbracciare il suo pubblico: Raf infatti tornerà dal vivo con il fitto calendario di date in tutta Italia di “Infinito – Estate 2026”, organizzato da Friends & Partners in collaborazione con Girotondo srl e Momy Records. I biglietti sono in prevendita su ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Il tour estivo farà tappa il 16 luglio a Capurso (BA) per Multiculturita Summer Festival; il 18 luglio a Carovigno (BR) per Arena 3040; il 1 agosto al Forte di Bard a Bard (AO); il 3 agosto al Castello San Giusto di Trieste, per Trieste Estate 2026; il 6 agosto al Castello Pasquini di Castiglioncello (LI); l’8 agosto al Parco della Repubblica di Sirolo (AN); l’11 agosto al Teatro di Verdura di Palermo per Dream Pop Festival; il 12 agosto all’Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea (CT) per Etna in Scena il 14 agosto al Teatro di Acri ad Acri (CS) per l’Estate Acrese; il 22 agosto a Marina di Pietrasanta (Lu) per La Versiliana Festival; il 1° settembre in Piazza dei Signori a Vicenza per Vicenza Festival; il 19 settembre al Palaterni di Terni per Tributo d’autore; il 20 settembre al Barrocci Festival di Sant’Angelo di Gatteo (FC). 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Raf, al via il tour “Infinito – Estate 2026”: le date RAF: a pochi giorni da Sanremo 2026, l’artista annuncia le date del tour INFINITO – ESTATE 2026 Raf annuncia le date del tour INFINITO – ESTATE 2026, poche settimane prima di partire per Sanremo 2026. Raf a Sirolo per l'"Infinito - Estate 2026" tour Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Tributo d’Autore, a settembre Raf in concerto al PalaTerni; L’infinito tour di Raf fa tappa al Forte di Bard per Aosta Classica; Raf riparte dalla Puglia: la prima tappa del tour Infinito al Multiculturita Festival di Capurso; Rivista Italiana Difesa - shownews - Al via il World Defense Show di Riad in un Golfo sull’orlo della guerra. Raf in concerto al PalaTerni per il Tributo d’Autore 2026: in città con il tour celebrativo per i 25 anni di InfinitoRaf sarà il protagonista dell’edizione 2026 del Tributo d’Autore. Il nome è stato reso noto ieri da Michele Rossi, dell’associazione Terni Città Futura, organizzatore dell’evento in programma il 19 se ... corrieredellumbria.it #Musica - Raf e il tour Infinito: date e biglietti x.com RAF ANNUNCIA IL LIVE A TRIESTE DEL TOUR “INFINITO – ESTATE 2026” Parte il countdown per la 76° edizione del Festival di Sanremo, che vedrà protagonista tra i big in gara Raf con il brano “Ora e per sempre”, scritto insieme al figlio Samuele Riefoli. Q facebook