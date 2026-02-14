Raccordo si ribalta e finisce fuori corsia all’ingresso della Galleria | conducente miracolato

Un incidente si è verificato questa mattina sul raccordo Perugia-Bettolle, quando un’auto è uscita di strada e si è ribaltata all’ingresso della galleria. La vettura ha finito la corsa fuori dalla corsia, provocando blocchi nel traffico e creando confusione tra gli automobilisti. Il conducente è rimasto illeso, ma la scena ha causato lunghe attese e preoccupazioni sulla sicurezza di quella zona.

Raccordo Perugia-Bettolle: Miracolo illeso dopo il ribaltamento, traffico in tilt e interrogativi sulla sicurezza. Un automobilista è rimasto miracolosamente illeso questa mattina, sabato 14 febbraio 2026, dopo aver perso il controllo del veicolo sul Raccordo Perugia-Bettolle, ribaltandosi all’ingresso della Galleria dei Volumni. L’incidente ha causato forti disagi al traffico e un principio d’incendio a una centralina dell’illuminazione del tunnel, sollevando nuove preoccupazioni sulla sicurezza di un’arteria cruciale per l’Umbria. Dinamica dell’incidente e soccorsi. L’allarme è scattato poco prima delle 8 di sabato mattina.🔗 Leggi su Ameve.eu

Un'auto si è ribaltata e ha finito fuori corsia all'ingresso della Galleria sul Raccordo Perugia-Bettolle questa mattina alle prime luci dell’alba.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Camion fuori strada, si ribalta e finisce nel torrente Chiaretta; Incidente in Super nella notte: auto sbanda e sbatte contro gli alberi, giovane ferita; Umbria, frontale tra due auto: soccorsi in azione; Incidente a Pont Canavese: si scontrano un'auto e un pick-up che si ribalta in carreggiata.

Auto ribaltata all'ingresso della galleria di Piscille, traffico deviatoIncidente sul raccordo Perugia - Bettolle questa mattina intorno alle 7.30. Per cause in corso di accertamento, complice anche la pioggia battente, una vettura ha urtato il muretto d'ingresso della ga ... rainews.it

Tir si ribalta lungo il Raccordo Avellino Salerno: strada chiusa, uscita obbligatorio a FiscianoUn incidente si è verificato questa mattina lungo il Raccordo Avellino Salerno, coinvolto un mezzo pesante che si è ribaltato lungo la carreggiata in direzione Salerno, all'altezza di Fisciano: il tra ... corriereirpinia.it

Auto si ribalta lungo il raccordo Perugia–Bettolle facebook

Si ribalta e l’auto prende fuoco, chiuso il Raccordo | Aggiornamenti #tuttoggi #Cronaca #Perugia | ow.ly/fqpA106uxpz x.com