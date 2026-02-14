Raccolta firme e risoluzione contro l’Albanese

Francesca Albanese è sotto accusa perché alcuni gruppi chiedono alla Nazioni Unite di revocarle il ruolo di relatrice speciale sui territori palestinesi. La richiesta nasce dalle opinioni espresse dalla stessa Albanese, considerate offensive da chi sostiene Israele. Nei giorni scorsi, centinaia di persone hanno firmato una petizione per chiedere la sua sostituzione. La questione ha acceso un acceso dibattito tra chi difende la libertà di espressione e chi invece ritiene che la sua posizione danneggi il dialogo.

L’Onu deve rimuovere Francesca Albanese dal ruolo di relatrice speciale Onu per i territori palestinesi. Dopo Italia, Francia e Germania, anche la Repubblica Ceca ha chiesto le dimissioni. Nel Parlamento italiano, si muovono le forze politiche. Fratelli d’Italia ha lanciato una raccolta firme. «Ha superato ogni limite ed è diventata motivo di imbarazzo», scrive via social il partito di via della Scrofa. «Firma anche tu - continua Fdi per chiedere la revoca immediata del suo mandato all'Onu». La Lega, invece, ha scelto un atto formale: il partito di Matteo Salvini ha presentato una risoluzione. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ribadisce che è «inevitabile» chiedere le dimissioni della relatice. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Fratelli d’Italia ha avviato una petizione per chiedere le dimissioni di Francesca Albanese, accusandola di aver superato ogni limite.

Fratelli d’Italia ha avviato una petizione online dopo le polemiche sulle dichiarazioni di Francesca Albanese, che hanno scatenato proteste da parte di Francia e Germania.

