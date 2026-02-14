Raccolta di legname dai fiumi confermata l’autorizzazione | ecco come fare

L’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile ha confermato l’autorizzazione, rinnovata fino al 2026, che permette ai cittadini di raccogliere manualmente il legname nei fiumi dell’Emilia-Romagna. La decisione arriva dopo aver valutato le esigenze di gestione dei materiali lungo i corsi d’acqua, che spesso si accumulano a causa delle piene stagionali. Chi desidera partecipare a questa attività deve seguire precise procedure e rispettare le norme di sicurezza stabilite dall’ente regionale.

Sono disponibili online i moduli per le domande da presentare agli uffici per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile delle nove province emiliano-romagnole È stata rinnovata per tutto il 2026 l’autorizzazione dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile che consente a privati cittadini la raccolta manuale del legname nei corsi d’acqua del reticolo idrografico dell’Emilia-Romagna. Sono disponibili online i moduli per le domande da presentare agli uffici per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile delle nove province emiliano-romagnole. La raccolta può riguardare solo legna già sradicata, per un quantitativo massimo di 250 quintali all’anno, ed è consentito unicamente per autoconsumo, senza scopo di lucro.🔗 Leggi su Forlitoday.it

