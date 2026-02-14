Rabiot rosso inutile Nkunku sparisce Sostanza Ricci

Rabiot ha ricevuto un cartellino rosso che ha complicato la partita, lasciando la squadra in dieci uomini. Nkunku ha perso il ritmo e si è spento nel secondo tempo, senza riuscire a incidere. Ricci, invece, ha mostrato una presenza costante a centrocampo, cercando di dare sostanza al gioco.

MAIGNAN 6. Chiamato quasi solo a uscire. Soprattutto, sbarra la strada a Stojilovic. TOMORI 5,5. Accompagna, appoggia, aiuta a tessere. Ma sull'1-1 è troppo, troppo morbido. GABBIA 6. Tiene alta la difesa, tiene d'occhio Stojilovic, imposta con la solita efficacia. PAVLOVIC 6,5. Spartano sull'uomo, si concede qualche affondo. Con profitto: fa ammonire Touré, si fa stendere da Loyola in area. ATHEKAME 6. Come a Bologna, crossa bene di destro e sinistro. A San Siro segnò il 2-2, qui sforna l'assist dell'1-0. FOFANA 5,5. In fase di rottura si sente, ma non sull'1-1. E il rovescio della medaglia è nei troppi tocchi fuori misura.