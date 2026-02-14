Qui Modena Il jolly Massari è pronto per un grande finale | Si riparte queste pause non ci piacciono

Jacopo Massari di Modena ha annunciato che la squadra si prepara a ripartire con determinazione, dopo le pause che non piacciono ai giocatori. La partita tra Civitanova e Modena si avvicina e potrebbe cambiare gli equilibri in classifica. Massari, che spesso entra in campo come riserva, sottolinea quanto questa sfida sia importante per entrambe le squadre. La posta in gioco è alta e ogni dettaglio conta.

È Jacopo Massari, il jolly che Alberto Giuliani sa di potersi giocare dalla panchina, a presentare le insidie ma soprattutto la posta in palio di un Civitanova-Modena che vale più di altre volte, perché la classifica sia per l'una che per l'altra potrebbe essere decisiva. Arrivare quarte, per due squadre che fanno della propria forza le partite tra le mura amiche dei propri palasport, è un obiettivo fondamentale. Massari, intanto finalmente si riparte: come avete affrontato queste due settimane di stop? "Finalmente ripartiamo, queste pause non ci piacciono. Però dobbiamo essere contenti del lavoro tecnico e fisico che abbiamo fatto in questo periodo, sfruttato proprio per mettere benzina nei muscoli.