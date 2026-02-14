Il canale Prime IWONDERFULL introduce due titoli questo mese, a partire dal 17 febbraio. Uno di questi è Mars Express, un noir d’animazione sci-fi diretto da Jérémie Périn, conosciuto per aver attirato l’attenzione come una delle novità più interessanti dell’animazione europea degli ultimi tempi.

Mars Express. Dal 17 febbraio arriva su IWONDERFULL Prime Video Channels Mars Express, il folgorante noir d’animazione sci-fi diretto da Jérémie Périn, già considerato una delle sorprese più brillanti dell’animazione europea recente. Ambientato tra la Terra e Marte in un futuro ipertecnologico, il film segue due detective coinvolti in un’indagine che si trasforma presto in una corsa contro il tempo. Tra androidi ribelli, potenti corporazioni e sistemi di intelligenza artificiale sempre più autonomi, la trama intreccia poliziesco e cyberpunk in un racconto teso e visionario. Al centro, una riflessione quanto mai attuale: che ruolo vogliamo davvero affidare all’intelligenza artificiale nelle nostre vite? In Mars Express gli androidi non sono semplici strumenti, ma entità che rivendicano diritti e autonomia, costringendo lo spettatore a interrogarsi su libero arbitrio, responsabilità e coscienza. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Questo mese, il canale di Prime IWONDERFULL potrà vantare due nuovi titoli

Gennaio 2026 si apre con molte novità per i videogiocatori italiani.

Il 12 febbraio, durante il Prime Video Presents: International Originals, sono stati annunciati i nuovi titoli internazionali che arriveranno sulla piattaforma, tra cui spiccano alcune produzioni italiane e francesi molto attese.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Trasimeno, c’è il cantiere per riaprire in due mesi il canale di Maranzano; Sky lancia il pacchetto da £ 24 con Netflix, Disney Plus, HBO Max (e sì, Buddies è incluso); Ucraina. Macron riapre il canale con Mosca: il ritorno della diplomazia tecnica; Gemmato: Glifozine in farmacia, con cambio di canale risparmiati 9,2 mln di euro in 3 mesi.

Digitale Terrestre, rivoluzione in arrivo: questo canale farà impazzire il pubblicoGrazie allo switch off del digitale terrestre che è passato in modo definitivo allo standard DVB-T2, l’offerta televisiva gratuita si è ampliata ulteriormente grazie all’arrivo di nuovi canali. Uno di ... macitynet.it

Dopo poco più di un mese e mezzo di chiusura al pubblico, questa sera il country-chic b&b il pozzo e la macina è pronto per ospitare, nelle nostre sole due camere, le prime due coppie di questo 2026. Nell'ultima settimana i lavori fatti per "riavviare il motore" s facebook