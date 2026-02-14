Quentin, il giovane francese di 23 anni, ha subito un'aggressione violenta mentre difendeva le ragazze da un gruppo di aggressori, dimostrando che nel silenzio e nell’omertà la violenza contro chi si oppone non si ferma mai. La rissa è scoppiata in strada, e lui è stato colpito e spinto a terra, mentre alcuni aggressori gli hanno sferrato calci e pugni.

Roma, 14 feb – Alla fine c’è scappato il morto. Anzi, alla fine si è cercato il morto. Perché Quentin, il 23enne francese che ha difeso la libertà di parola di alcune ragazze contro la deriva islamista e comunista, è stato cercato, fatto cadere a terra e preso a calci. Fino a sfondargli il cranio. Come Cecchin. O come Ramelli. Quentin si è rialzato e ha provato a tornare a casa. Ma è crollato a terra esanime per una emorragia cerebrale. Come Paolo Di Nella, il cui quarantatreesimo anniversario è trascorso solo da qualche giorno. Chi soffia sul fuoco?. Reminiscenze degli anni di piombo italiani iniziati proprio soffiando sul fuoco, per attizzarlo e farlo diventare un incendio che uccide. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Quentin, nel silenzio omertoso la licenza di uccidere un fascista non scade mai

