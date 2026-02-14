Quentin nel silenzio omertoso la licenza di uccidere un fascista non scade mai
Quentin, il giovane francese di 23 anni, ha subito un'aggressione violenta mentre difendeva le ragazze da un gruppo di aggressori, dimostrando che nel silenzio e nell’omertà la violenza contro chi si oppone non si ferma mai. La rissa è scoppiata in strada, e lui è stato colpito e spinto a terra, mentre alcuni aggressori gli hanno sferrato calci e pugni.
Roma, 14 feb – Alla fine c’è scappato il morto. Anzi, alla fine si è cercato il morto. Perché Quentin, il 23enne francese che ha difeso la libertà di parola di alcune ragazze contro la deriva islamista e comunista, è stato cercato, fatto cadere a terra e preso a calci. Fino a sfondargli il cranio. Come Cecchin. O come Ramelli. Quentin si è rialzato e ha provato a tornare a casa. Ma è crollato a terra esanime per una emorragia cerebrale. Come Paolo Di Nella, il cui quarantatreesimo anniversario è trascorso solo da qualche giorno. Chi soffia sul fuoco?. Reminiscenze degli anni di piombo italiani iniziati proprio soffiando sul fuoco, per attizzarlo e farlo diventare un incendio che uccide. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Scintille nel governo Meloni, maxi frana (centinaia di sfollati), poliziotti "con licenza di uccidere" e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata
Scade il contratto con Stellantis, Trasnova licenza 94 lavoratori
Il contratto tra Trasnova e Stellantis è scaduto, e 94 lavoratori rischiano di perdere il lavoro.
Serie A, dilaga la censura: la protesta invisibile dei tifosi della Roma e il silenzio omertoso che circonda il palloneSono state nascoste le immagini della Curva Sud deserta per protesta nei 15’ iniziali di Roma-Inter: domenica la televisione ci ha regalato l’ultima perla di un fenomeno dilagante in un mondo omertoso ... ilfattoquotidiano.it
#PaulDano rompe il silenzio dopo le dure critiche di #QuentinTarantino alla sua interpretazione ne Il petroliere, il film del 2007 diretto da Paul Thomas Anderson considerato una pietra miliare del cinema contemporaneo. Le parole del regista hanno scatenato facebook