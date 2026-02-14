Quell’area rossa contro i fermi preventivi

Concita De Gregorio ha scritto un articolo sugli scontri di Torino, ma io non l’avevo ancora letto. Un collega mi ha avvisato e ho deciso di recuperarlo sfogliando Repubblica. La sua analisi si concentra su come le decisioni di fermo preventivo abbiano alimentato le tensioni in città.

Lo ammetto: l’articolo di Concita De Gregorio sugli scontri di Torino mi era sfuggito. Un collega ha provveduto a segnalarmelo e così sono andato a sfogliarmi Repubblica. È stata una lettura istruttiva, perché in poche righe l’ex direttrice dell’Unità ha condensato tutto il luogo comunismo dei cosiddetti radical chic, riuscendo perfino a riesumare la strategia della tensione e ad accostare la guerriglia sotto la Mole ai fatti di Minneapolis. Un delirio di banalità, ma soprattutto un chiaro rovesciamento dei ruoli, dove la responsabilità di quanto è accaduto al corteo di protesta per lo sgombero di un centro sociale viene ribaltata. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Quell’area rossa contro i fermi preventivi Ddl sicurezza, tra le misure in arrivo punizioni per minori, fermi preventivi, controlli più rigidi su migranti e lo ‘scudo’ penale per agenti Il governo ha approvato un nuovo disegno di legge che prevede misure più dure contro i minori coinvolti in reati, con possibili fermi preventivi fino a 12 ore. Palladino ce l'ha con l'arbitraggio: "Quell'episodio in area... La Var dovrebbe semplificare" Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Quell’area rossa contro i fermi preventivi; Zone rosse, zone gialle, stop ai droni. Tutto quello che c'è da sapere sulla cerimonia di chiusura; Zona rossa, domani si parte: ecco misure e provvedimenti; Frana Niscemi, le immagini del centro storico dentro la zona rossa. Sindaco di Niscemi, 'la frana non si è ancora fermata'. 'Sfiorata tragedia, la sera prima in quell'area c'erano 500 giovani' #ANSA facebook #NEWS- È stata trovata morta #AnnabellaMartinelli, la 22enne di #Padova scomparsa lo scorso 6 gennaio. Il corpo della giovane è stato rinvenuto oggi in un’area dei Colli Euganei, in località Villa di Teolo, impiccato a un albero a poche decine di metri dal p x.com