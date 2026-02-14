Quasi la metà degli smartphone attivi al mondo sono iPhone o Galaxy

Secondo le ultime stime, Apple e Samsung dominano il mercato degli smartphone perché quasi la metà dei dispositivi attivi nel mondo sono di questi marchi. Questo risultato si deve alla forte domanda di modelli di fascia alta e di servizi integrati che attraggono milioni di utenti. In particolare, le vendite di nuovi modelli come l’iPhone 15 e il Galaxy S23 hanno contribuito a consolidare questa presenza significativa.

iPhone e Galaxy: Quasi la Metà degli Smartphone nel Mondo Porta il Marchio Apple o Samsung. Quasi la metà degli smartphone attivi a livello globale è oggi un iPhone o un Galaxy. Un’analisi approfondita di Counterpoint Research, pubblicata nel 2025, rivela che Apple e Samsung detengono congiuntamente il 44% del mercato, consolidando un duopolio che esercita una forte pressione sui concorrenti, soprattutto quelli cinesi, e ridefinisce le dinamiche di un settore in continua evoluzione. La capacità di questi due colossi di fidelizzare i propri utenti e offrire ecosistemi integrati si conferma un fattore chiave per il successo.🔗 Leggi su Ameve.eu

iPHONE contro ANDROID: le VERE DIFFERENZE tra iPhone 17, Galaxy S25 e Pixel 10

