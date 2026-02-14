Il ricercatore ha scoperto che il chemsex provoca più morti rispetto all'omofobia in alcune zone urbane di alto reddito. La domanda nasce dal fatto che, in queste aree, l’omosessualità è più visibile e accettata, ma i decessi legati a questa pratica sembrano aumentare. Un esempio concreto è il numero crescente di decessi tra giovani uomini gay che partecipano a serate di chemsex nei locali alla moda della città.

«Gli ho chiesto se sia plausibile che, in contesti urbani ad alto reddito, dove l’omosessualità è sempre più accettata, uccida di più il chemsex che l’omofobia. Mi ha risposto: e se fosse l’omofobia ciò che ci spinge verso il chemsex?» È laureato in psicologia e dottorando in Family Medicine & Primary Care alla McGill University, dove si occupa di HIV e salute sessuale. Ha collaborato con Rolling Stone Italia, Il Tascabile e Lucy - Sulla cultura. Quando mi sono trasferito per la prima volta a Milano, lasciando un paesino della provincia di Napoli, ero entusiasta all’idea di poter finalmente essere gay con una parvenza di indipendenza e di dare spazio alla mia sessualità. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Quanto fa male il chemsex?

