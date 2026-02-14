Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Il prezzo dell’energia elettrica in Italia è salito a causa dell’aumento del PUN, il prezzo di riferimento dell’energia all’ingrosso. Questo valore, che determina il costo base per le forniture nel mercato libero, ha raggiunto livelli più alti rispetto ai mesi scorsi, influenzando le bollette di molte famiglie. Recentemente, il PUN si è attestato sopra i 150 euro per megawattora, un dato che preoccupa consumatori e aziende.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all'ingrosso dell'energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento utilizzato per la formazione dei prezzi nel mercato libero, aggiornato quotidianamente sulla base della domanda e dell'offerta. Al 14 Febbraio 2026, il PUN si attesta a 0,108 €kWh (108,46 €MWh), segnando una tendenza al ribasso rispetto ai mesi precedenti. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore è composto dal PUN più una serie di costi aggiuntivi (commercializzazione, trasporto, oneri di sistema, IVA e accise).