Quanti soldi ti servono per smettere di lavorare e vivere di rendita

Marco Rossi ha deciso di abbandonare il lavoro dopo aver accumulato 500.000 euro, con l’obiettivo di vivere di rendita. La domanda principale ora è: quanto serve davvero per non dover più lavorare? Molti si chiedono se questa cifra basta per coprire tutte le spese quotidiane e mantenere uno stile di vita sereno. Un esempio concreto: Rossi ha pianificato di investire in immobili e fondi, sperando di generare un reddito passivo sufficiente.

Con uno stipendio medio il sogno di dire addio alla sveglia resta irraggiungibile, anche per i risparmiatori più incalliti (come il nostro Giorgio) Obiettivo: smettere di lavorare. Sì, ma come? L'idea di tornare a essere padroni del proprio tempo è seducente. Quella di abolire la sveglia altrettanto. Ma serve un piano. Bisogna costruirsi un capitale e avere la capacità di farlo fruttare, nonché riuscire a pianificare attentamente il proprio flusso di denaro in entrata e in uscita. Fire. Acronimo di 'financial independence, retire early'. È un movimento che ha guadagnato popolarità dal 2010 in poi, soprattutto tra i millennials, ovvero la generazione nata tra i primi anni '80 e la metà dei '90.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Quanti soldi mi servono per smettere di lavorare

