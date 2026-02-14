Quando il conflitto verbale diventa strumento di politica estera Scrive Bartolomucci

Il volume “La diplomazia della rissa” di Picasso, Polli e Vichi evidenzia come i leader usino sempre più spesso insulti e provocazioni per affermare i propri interessi all’estero. La pubblicazione, arrivata nelle librerie quest’anno, analizza numerosi esempi recenti in cui le tensioni si sono acuite attraverso scambi di parole dure, invece di negoziati formali. Tra i casi citati, il recente botta e risposta tra due capi di stato, che ha portato a un aumento delle tensioni nella regione.

La lettura del volume "La diplomazia della rissa" di Antonio Picasso, Stefano Polli e Renato Vichi ( Franco-Angeli, 2025) spinge a riflettere su un tema di grande attualità: il valore delle parole nella politica e nei conflitti internazionali. È necessaria infatti una riconsiderazione critica delle categorie tradizionali con cui si è soliti interpretare il linguaggio utilizzato dai leader in un mondo che, apparentemente, non sa più parlarsi. Lo stesso titolo del libro è una provocazione intellettuale e come ossimoro mette insieme due immagini che sembrano incompatibili. Da un lato, la diplomazia richiama misura, calcolo, pazienza, codici, linguaggio codificato; dall'altro, la rissa evoca l'eccesso, impulsività, l'azione fisica che precede la parola, scontro, rottura, il conflitto che esplode.