Claudia De Pascali ha affrontato un momento difficile, quando si sentiva sul punto di arrendersi. La sua forza è nata dalla speranza, che ha saputo trovare dentro di sé, supportata anche dall’amore di suo marito. In quel periodo, aspettava un secondo bambino, una nuova vita che le dava motivazione e coraggio.

"Quando tocchi il fondo, hai due possibilità: o rimani incagliato negli abissi a marcire, oppure trovi la forza." Quella forza, Claudia De Pascali l’ha trovata in sé ("perché la speranza, a volte, è più forte della paura"), nel supporto di suo marito, fedele compagno di vita e di scelte coraggiose, e in quella nuova piccola vita che per la seconda volta le cresceva in grembo. Claudia ha 42 anni e vive a Sala e della sua esperienza di mamma caregiver ha fatto un libro intitolato " Guarda il cielo ". Lo presenterà domani alle 17, al Museo della marineria di Cesenatico, in dialogo con la giornalista Raffaella Candoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Quando guardo il cielo vedo Nicole"

Claudio Amendola, noto attore italiano, ha recentemente attirato l’attenzione con alcune dichiarazioni sulla sua visibilità pubblica e le sue esperienze professionali.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Renee Nicole Good

Argomenti discussi: Stefano, tra scarponi e stelle: il sogno di un'eclissi il 12 agosto 2026; Le leggende del motociclismo. Quando la velocità si trasforma in arte; Andreas Zampella restituisce le stelle allo sguardo, portandole dentro una stanza, sotto il cielo di Milano; Calendari e calende.

Quando il cielo finisce: l’opera di Andrea Mastrovito rilegge la storia di Galleria Michela RizzoNel momento in cui la galleria Michela Rizzo di Venezia ritorna, dopo undici anni, nella sua storica sede di Palazzo Palumbo Fossati, Andrea Mastrovito propone in queste ampie sale un vero e proprio ... exibart.com

Fino a quando il cielo esiste: il nuovo singolo di Mox con FulminacciSu Radio Italia solomusicaitaliana potete ascoltare Fino a quando il cielo esiste, il nuovo singolo di Mox con Fulminacci. A proposito di questo brano, l'artista ha detto: L'orizzonte non è più ... radioitalia.it

Sicilia in copertina, la rubrica dedicata ai libri. Marina di Guardo presenta il suo ultimo romanzo: " Braccata", un thriller ad alta tensione ambientato fra le bellezze di Ortigia I consigli del libraio Nicola Macaione: dall'amore per Palermo all'insularità come stato d facebook