Pyrex | a 24 ore dall’uscita di King of dark Darkmoney feat Sfera Ebbasta conquista la #1 su Spotify Italia

Pyrex ha raggiunto la vetta di Spotify Italia con la canzone “Darkmoney” feat. Sfera Ebbasta, a sole 24 ore dal lancio del suo nuovo album “King of Dark”. La traccia ha riscosso un successo immediato, diventando la più ascoltata sulla piattaforma, e il cantante ha già annunciato gli incontri in negozio a Torino, Roma, Genova e Padova per incontrare i fan.

PYREX A 24 ORE DALL'USCITA DEL NUOVO ALBUM "KING OF DARK" "DARKMONEY" FEAT. SFERA EBBASTA CONQUISTA LA #1 SU SPOTIFY ITALIA ANNUNCIATI GLI INSTORE A TORINO, ROMA, GENOVA E PADOVA A sole 24 ore dall'uscita di KING OF DARK (Island Universal Music Italia), il nuovo album di Pyrex,"DARKMONEY" feat. Sfera Ebbasta raggiunge la prima posizione della classifica Spotify Italia, segnando l'esordio più forte del nuovo progetto della voce storica della Dark Polo Gang sulle piattaforme digitali. Un risultato che fotografa l'impatto immediato del progetto e l'attenzione del pubblico per uno dei brani chiave dell'album.