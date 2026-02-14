Pusher nonostante i domiciliari | a processo

Marco Rossi, un pusher sotto domiciliari, è finito a processo dopo essere stato scoperto a continuare le consegne di droga a domicilio, nonostante le restrizioni imposte dal tribunale. Gli agenti avevano notato comportamenti sospetti e, seguendolo di nascosto, hanno raccolto prove che dimostrano come avesse infranto le regole. Un'operazione di sorveglianza lunga settimane ha portato alla sua identificazione e all’arresto.

Lo tenevano d'occhio già da diverso tempo perché era sottoposto a sorveglianza speciale e, quando si sono accorti che non aveva rispettato quanto disposto dall'autorità giudiziaria competente, si erano messi sulle sue tracce perché sospettato di effettuare consegne di droga a domicilio nonostante le prescrizioni impostegli. Una volta intercettato in auto insieme a un connazionale, c'era stato un rocambolesco inseguimento terminato con la cattura dell'uomo. In manette era finito un tunisino di 39 anni già noto alle forze dell'ordine, mentre per la posizione dell'altro connazionale era stato aperto un fascicolo parallelo.