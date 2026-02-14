Puscifer sapori gothic

Maynard Keenan ha annunciato che i suoi progetti musicali, tra cui Puscifer, lanceranno nuove uscite discografiche. La decisione arriva dopo mesi di silenzio e si pensa che le novità porteranno sonorità più oscure e atmosfere “gothic”, come anticipato da alcune anticipazioni. I fan attendono con curiosità i dettagli, che potrebbero includere anche nuovi videoclip e concerti in programma.

Qualche tempo fa Maynard Keenan rivelò che a breve ci sarebbero state novità discografiche per tutti e tre i suoi progetti: Tool, A Perfect Circle e quello che è il suo vero «alter ego», Puscifer. Il primo ad arrivare (sempre che arrivino davvero anche gli altri) è proprio il nuovo album dei Puscifer. Un disco che guarda ancora agli anni Ottanta (e Novanta), ma rispetto al precedente Existential Reckoning, qui le chitarre, acide, prendono il sopravvento. Un sapore «gothic» traspare, già dalla copertina, e il sodalizio vocale con Carina Round funziona sempre meglio. Ospiti Tony Levin e Danny Carey.