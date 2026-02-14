Puglia liste d’attesa | 26mila pazienti richiamati ma il piano fatica a decollare tra rinunce e alternative private

In Puglia, più di 26.000 pazienti sono stati richiamati per le liste d’attesa, ma il piano per ridurre i tempi si scontra con molte rinunce e richieste di alternative private. Molti cittadini preferiscono affidarsi a strutture private o rinunciare, rallentando così l’efficacia delle iniziative messe in campo. La situazione crea confusione tra chi aspetta da mesi e chi cerca soluzioni diverse, complicando la gestione delle liste.

Liste d'Attesa in Puglia: Oltre 26.000 Pazienti Richiamati, Ma il Piano Incontra Resistenza e Solleva Interrogativi. La Puglia è al lavoro per ridurre i tempi di attesa per visite, esami e ricoveri, con un piano regionale che ha già coinvolto oltre 26.000 pazienti. L'iniziativa, lanciata a fine gennaio, si scontra però con una serie di ostacoli: difficoltà a raggiungere i pazienti, preferenza per date già concordate e, in alcuni casi, la ricerca di alternative terapeutiche al di fuori del sistema sanitario pubblico. Un Piano Sotto Esame: I Numeri e le Prime Difficoltà. Il piano regionale per l'abbattimento delle liste d'attesa è entrato nel vivo con un'intensa attività di richiamo dei pazienti.

