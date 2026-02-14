Pucci Benigni e quell' uso tutto italiano di distinguere la comicità di destra da quella superiore! di sinistra

Pucci, Benigni e l’uso italiano di dividere la comicità tra destra e sinistra sono al centro di un dibattito acceso. Di recente, il caso Pucci ha portato alla luce come alcuni artisti siano ancora legati a stereotipi politici, influenzando le loro battute e i loro spettacoli. Un esempio concreto è la critica di Pucci alle battute di Benigni, che spesso si concentra su un'idea di comicità “superiore” di sinistra. Questa distinzione crea spesso divisioni tra il pubblico, che si domanda quanto le scelte artistiche siano ancora influenzate da posizioni politiche.

Insomma questo “caso Pucci” fa riaffiorare l’annosa questione: esiste una comicità di destra e una di sinistra? La seconda è superiore alla prima? E si può paragonare Pucci a Sanremo con Benigni a Sanremo, come ha fatto La Russa, o sarà lesa maestà già il solo pensarlo, come spiega Cazzullo sul Corriere? Partiamo da questa creatura inclassificabile: l’anomalia, l’unicorno nello zoo, il famigerato comico di destra. Chi sarebbe? Vengono in mente esempi un po’ datati. La factory del Bagaglino, come si è sempre detto, anche se Pingitore respingeva l’etichetta. Forse l’ultimo, misticheggiante Pippo Franco, candidato con Fratelli d’Italia a Roma contro “il Pensiero Unico della sinistra”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

A Sanremo, il pubblico ha assistito a un episodio curioso: mentre Roberto Benigni e Geppi Cucciari sono stati applauditi, Pucci è stato fischiato e criticato per le sue posizioni di destra.

Andrea Pucci ha deciso di lasciare la serata di Sanremo come co-conduttore.

