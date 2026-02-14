PSG sconfitta contro il Rennes! Dembelè tuona | Dobbiamo giocare per il club invece di pensare a noi stessi!

Il Paris Saint-Germain ha perso contro il Rennes perché ha subito tre gol nel primo tempo, e Dembelè ha criticato la squadra per aver pensato troppo a se stessa. Durante la partita, i padroni di casa hanno segnato due volte in 15 minuti, mettendo subito in salita il punteggio per i parigini. Dembelè ha detto che i giocatori devono mettere da parte le ambizioni individuali e concentrarsi sul bene del club. La squadra di Parigi ha tentato di reagire, ma non è riuscita a recuperare lo svantaggio.

