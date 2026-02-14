PSG | Diversificazione economica tra campo e concerti lo stadio resta la sfida per l’ambizione europea

Il Paris Saint-Germain ha deciso di diversificare le proprie entrate, puntando sia sul calcio che sugli eventi musicali, perché il problema principale rimane lo stadio. La società vuole aumentare i ricavi attraverso concerti e altre attività di intrattenimento, cercando di ridurre la dipendenza dai risultati sportivi. Tuttavia, la gestione dello stadio continua a rappresentare una sfida importante per realizzare pienamente le ambizioni in Europa. Quest’anno, il club ha già organizzato diversi concerti, attirando migliaia di spettatori e generando entrate extra.

Il PSG punta sull'intrattenimento per sostenere l'ambizione europea: il nodo-stadio rimane centrale. Il Paris Saint-Germain, uno dei club più ricchi del mondo, esplora nuove strategie per incrementare i propri ricavi e consolidare la propria posizione nel panorama calcistico europeo. Questa ricerca di diversificazione, che include l'organizzazione di concerti e altri eventi presso il Parc des Princes, si scontra con le limitazioni imposte dalla capienza dello stadio e dalla necessità di investimenti significativi per una potenziale riqualificazione o costruzione di una nuova struttura. L'obiettivo è sostenere la competitività sportiva in un contesto economico complesso.