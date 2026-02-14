Protesta al Moscati | sindacati contro EPM sull’inquadramento del personale

I sindacati hanno annunciato uno stato di agitazione dei lavoratori della EPM, responsabili della movimentazione dei pazienti all’ospedale Moscati di Avellino. La protesta nasce dalle recenti decisioni dell’azienda riguardo all’inquadramento del personale, che i rappresentanti dei lavoratori considerano inadeguato. I dipendenti chiedono maggiori chiarimenti e miglioramenti nelle condizioni di lavoro, temendo che le nuove regole possano peggiorare la loro situazione. La protesta coinvolge principalmente il personale che si occupa dei trasporti interni dell’ospedale.

Avellino, 14 febbraio – Proclamato lo stato di agitazione dei dipendenti della EPM addetti alla movimentazione dei ricoverati all’ospedale Moscati. Filcams CGIL, Uil Trasporti e Fisascat CISL hanno avviato la procedura di raffreddamento e annunciato un presidio che prenderà inizio lunedì 16 gennaio alle ore 9 davanti all’ingresso del nosocomio. Le organizzazioni sindacali hanno formalmente avviato lo stato di agitazione dei lavoratori della EPM impegnati presso l’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati nella movimentazione dei pazienti ricoverati. La procedura di raffreddamento rappresenta il passaggio preliminare prima dell’eventuale proclamazione dello sciopero.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

