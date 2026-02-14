Proposta di matrimonio a L’Eredità

Durante la puntata di San Valentino di L’Eredità, un concorrente ha deciso di chiedere la promessa di nozze alla sua compagna, sorprendendo tutti i presenti in studio. La scena si è svolta davanti a milioni di telespettatori, mentre il pubblico applaudiva emozionato. La proposta è avvenuta durante il gioco, con il concorrente che ha preso il microfono e ha dichiarato il suo amore, lasciando senza parole la donna coinvolta.

Puntata di San Valentino in piena regola per L'Eredità, dove succede l'inimmaginabile: un concorrente fa la proposta di matrimonio. Si tratta di Stefano, giocatore presente nel game show di Rai 1 da qualche puntata. Oggi è San Valentino. Chi è che festeggia? domanda Marco Liorni a tutto lo studio e soprattutto ai concorrenti. Stefano, rivolgendosi direttamente alla telecamera, coglie così l'occasione per la fatidica proposta e spiazzare tutti: Il mio più bel San Valentino è oggi, perché devo dire una cosa: Federica, sei la cosa più bella che sia mai successa nella vita, sei il traguardo di ogni mio viaggio e la destinazione di ogni mia giornata.